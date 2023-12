ATM, per i lavoratori un Natale di ordinaria amministrazione, cioè senza soldi

Presidente Roberti, Consiglieri e Dirigenti della Regione Molise, se ci siete … battete un colpo!!

Ormai gli organi di stampa locali si saranno abituati a ricevere a ridosso delle festività natalizie (e forse non solo in queste occasioni), il solito comunicato dei sindacati con il quale si rappresenta la mancata erogazione della retribuzione da parte di Atm e nello specifico di quella tredicesima mensilità che normalmente i lavoratori utilizzano per pagare mutui, bollette ecc e, se avanza qualcosa, per acquistare qualche regalo ai propri cari.

Per evitare di essere noiosi e ripetitivi e per non ricorrere ancora alla fantasia (anche perché non sappiamo più come dirlo ed è venuta meno anche la nostra fantasia), ci limiteremo questa volta a ricorrere alla memoria storica riportando semplicemente e fedelmente i titoli dei comunicati stampa prodotti a ridosso del Natale negli ultimi 5 anni (dal 2018 al 2022 e, beninteso, saremmo potuti andare anche maggiormente a ritroso nel tempo ottenendo lo stesso risultato) e che sono in grado da soli di rappresentare un fenomeno ricorrente e costante e del quale le nostre Istituzioni dovrebbero fare ammenda.

Con un sincero augurio di Buon Natale al Presidente Roberti, ai Consiglieri Regionali e ai Dirigenti della Regione Molise

Dalle Organizzazioni sindacali

FILT CGIL – FIT CISL – FAISA CISAL – UGL AUTOFERRO e dai lavoratori di Atm