Approvata in Consiglio regionale l’alienazione dell’ex Hotel Roxy di Campobasso

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza nella seduta di oggi l’alienazione dell’ex Hotel Roxy di Campobasso presentata dalla Giunta regionale.

Ha illustrato il provvedimento il Presidente della Prima Commissione permanente, Roberto Di Pardo. Commissione che, a suo tempo, aveva espresso parere positivo, a seguito dell’istruttoria di competenza, per la proposta dell’Esecutivo regionale.

Sono seguiti, in sede di discussione generale, gli interventi dei Consiglieri Gravina, Romano, Salvatore, Cavaliere, e il Presidente della Giunta regionale Roberti.

Sono quindi seguiti gli interventi, per esprimere favore all’approvazione del provvedimento dei Consigliere Sabusco, Di Baggio e dell’Assessore Iorio, mentre hanno espresso contrarietà i Consiglieri Romano, Salvatore, Gravina, Fanelli, Facciolla.

In particolare, il provvedimento consiliare prevede l’inserimento dell’immobile di proprietà regionale denominato “ex-Hotel Roxy”, censito in catasto al foglio 122 di Campobasso, particella 76, nel Piano delle alienazioni immobiliari, per un valore di sei milioni di euro, e di inserire lo stesso bene nel patrimonio disponibile della Regione Molise.

Il provvedimento consiliare prevede anche l’adesione all’avviso di manifestazione d’interesse, bandito dalla INVIMIT SGR S.p.A., mettendo a disposizione l’immobile ex-Hotel Roxy.

Nell’atto istruttorio della delibera di Giunta regionale, che ha originato il conseguente provvedimento consiliare, si evidenzia come la Società INVIMIT SGR valuterà, attraverso la raccolta di manifestazioni d’interesse, operazioni d’investimento di immobili pubblici destinati e/o da destinare prevalentemente a funzioni, non vincolanti, di “student housing”, compatibili con le disposizioni del Decreto MUR n. 469 del 12/05/2023.