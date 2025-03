Antonella Salvatore raccoglie l’appello di Michele Serra e rilancia la sua idea di una manifestazione per l’Europa

Raccolgo convintamente l’appello di Michele Serra, lanciata dalle pagine di La Repubblica, per una grande manifestazione di piazza per l’Europa e per ciò che l’Europa rappresenta. Lo rilancio oggi, qui, in un Molise che è Europa e che dell’Europa ha bisogno.

Lo faccio nella convinzione che, in un momento così delicato, a livello nazionale ed internazionale, una mobilitazione delle cittadine e dei cittadini, a partire da chi opera nelle Istituzioni, sia importante e, forse, necessaria.



Oggi più che mai occorre condividere e riaffermare i valori e le idee, per cui l’Europa, al di là delle singole realtà nazionali, è nata e deve operare: la Pace, tra popoli che devono potersi autodeterminare e che devono collaborare per garantire uno spazio di tutela e di giustizia sociale; i diritti sociali e civili, messi in discussione dal nuovo ordine mondiale, disegnato dal potere economico, tecnologico e dell’informazione dei tanti Trump, Milei, Putin, Musk. Un potere che non è mai stato così compatto e spregiudicato.



Leggendo l’appello Una piazza per l’Europa, mi sono venute in mente le ultime parole di David Sassoli pronunciate al Consiglio europeo da Presidente del Parlamento UE, davanti a capi di Stato e di Governo dell’Unione. Eravamo nel pieno della pandemia ma lui guardava avanti ed immaginava un’Europa più forte e democratica, fatta di diritti e di maggiore giustizia sociale, elencando le iniziative che si stavano già portando avanti “per lealtà verso i nostri concittadini”, quelli dell’Europa intera. Così disse in quel discorso del 16 dicembre 2021.

Quella lealtà oggi è più che mai necessità, ma anche responsabilità. Serra l’ha già colta e, con lui, migliaia di persone che ad una manifestazione di sole bandiere europee vogliono esserci, come voglio esserci io.



Troveremo assieme un modo per tornare a ribadire che l’identità europea e l’unità dei popoli europei esiste ancora e deve continuare a esistere per i nostri figli e i nostri nipoti. Io in quel “blu monocromo della piazza europeista” voglio esserci. Lascerò la bandiera del Pd a casa questa volta, per abbracciare quella delle dodici stelle e i suoi ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d’Europa.

Spero che tanti di voi, molisane e molisani, vogliano fare altrettanto.

Alessandra Salvatore



Componente della Direzione nazionale del Partito Democratico e Consigliera regionale PD del Molise.