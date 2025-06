Ambito Territoriale Sociale di Campobasso : 4 comuni ricorrono al T.A.R.

Torna a tenere banco l’annosa vicenda che riguarda l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e

alla nomina del Direttore d’Ambito.

E’di questi giorni la decisione di alcuni comuni dell’ATS di Campobasso, nello specifico dei

Comuni di Petrella Tifernina, Fossalto, Casalciprano e Sant’Angelo Limosano, di rivolgersi

allo Studio GF LEGAL dell’Avv. Giuseppe Fabbiano per ricorrere al TAR Molise ed impugnare,

tra i vari provvedimenti, le delibere del Comitato risalenti all’ultima riunione, poiché gravemente

viziate.

Il Comitato si è visto scavalcare illegittimamente dalla Sindaca del Comune di Campobasso sulla

nomina del Direttore d’Ambito, ove quest’ultimo era già stato individuato dal Comitato nella

persona del dott. Vincenzo De Marco, mediante delibera n. 5 del 17.12.2024; tuttavia, dagli atti

pubblici si evince chiaramente che il Direttore d’Ambito non è colui il quale veniva legittimamente

nominato dal Comitato dei Sindaci dell’ATS di Campobasso, bensì un soggetto diverso da quello

nominato dal consesso in parole ed in ogni caso mai sottoposto al vaglio del Comitato stesso.



Ritengono sia doveroso un coinvolgimento della Magistratura amministrativa e per ulteriori dettagli

si convoca la conferenza stampa prevista il prossimo mercoledì 25 giugno, ore 10:30, presso il

Grand Hotel Rinascimento di Via Labanca a Campobasso per gli ulteriori dettagli.

Eliseo Castelli – Sindaco di Casalciprano

Saverio Nonno – Sindaco di Fossalto

Alessandro Amoroso – Sindaco di Petrella Tifernina

William Ciarallo – Sindaco di Sant’Angelo Limosano