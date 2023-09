Alessandra Salvatore: un NO chiaro e forte del Consiglio Regionale alla centrale “Pizzone II”

In occasione della audizione dei tre rappresentati di Enel Italia s.p.a. sul progetto della Centrale Pizzone II, abbiamo accolto (ero presente anche io, nonostante il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio regionale non mi citi), con grande favore non solo la loro disponibilità a rispondere alle domande ed a dare chiarimenti, a chi non aveva letto la documentazione progettuale, ma anche e soprattutto la loro dichiarazione – a cui non si fa cenno nel comunicato-, secondo la quale, pur a fronte della volontà di Enel di realizzare il progetto (ribadita ieri), la società vi rinuncerà, se non dovesse esserci il supporto e la condivisione da parte delle Istituzioni e dei territori interessati.

Per quei consiglieri che, come la scrivente, hanno evidenziato la netta contrarietà alla realizzazione della centrale in un’area con quelle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali, sottoposta a vincoli di varia natura, risulta dunque fondamentale che le Istituzioni, in primis quella regionale, manifestino la loro contrarietà.

È necessario, dunque, approvare un atto consiliare, a cui stiamo lavorando, con il quale si chieda al Consiglio regionale di esprimere una posizione contraria (chiara e forte) al progetto Pizzone II.

Alessandra Salvatore, Consigliere Regionale Molise – Partito Democratico