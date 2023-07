Alessandra Salvatore: Pdl per dimezzamento indennità del presidente, giunta e consiglieri in favore di persone con disabilità

Il Consigliere Alessandra Salvatore ha presentato una proposta di legge regionale -contraddistinta con il n. 1 – recante: “Dimezzamento delle indennità del Presidente e dei componenti della Giunta regionale e di quelle dei Consiglieri regionali, con impegno delle conseguenti economie per interventi a sostegno dei nuclei familiari con persone in condizioni di disabilità”. L’iniziativa legislativa, come si evidenzia nella relazione illustrativa, prevede il dimezzamento del trattamento economico del Presidente e dei componenti della Giunta regionale, nonché di quello dei Consiglieri regionali, incluso il Presidente dell’Assemblea. Nell’articolato, poi, si specifica che le economie generate dal dimezzamento, verranno destinate al finanziamento di interventi a sostegno dei nuclei familiari con persone in condizioni di disabilita, secondo le modalità ed i criteri che la Giunta regionale e l’Assemblea legislativa stabiliranno, ovvero attraverso l’adozione di necessari strumenti normativi. La pdl, come previsto dal Regolamento consiliare, sarà assegnata alla Commissione permanente competente che, dopo aver espresso il parere di competenza, la invierà alla valutazione del Consiglio regionale.