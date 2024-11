Alessandra Salvatore: depositata mozione PD per dire il NO definitivo a Pizzone II

La Regione Molise, attraverso il Servizio Geologico, il Servizio Difesa del Suolo-Demanio-Opere Idrauliche e Marittime-Idrico Integrato, il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con osservazioni, motivazioni e pareri di grande complessità e pregio tecnico e/o giuridico, si è espressa in maniera fermamente contraria alla realizzazione del progetto Pizzone II.

Sulla scorta di tali osservazioni e pareri, oltre che alla luce dei pareri negativi dell’Ente Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, dei Comuni di Alfedena, di Barrea e di Castel San Vincenzo, del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, beni ambientali e paesaggistici di L’Aquila-Teramo, dell’ARPAM, del WWF Molise e del WWF Italia, del CAI Lazio, Abruzzo e Molise e di tante altre associazioni e cittadini, abbiamo predisposto una mozione, su cui chiediamo la convergenza di tutto il Consiglio regionale.

In particolare, con la mozione chiediamo, anche e soprattutto sulla base dei pareri negativi che sono stati incontrovertibilmente dati dalle strutture tecniche competenti, di manifestare l’insuperabile contrarietà alla realizzazione al progetto Pizzone II e ad ogni altro progetto, la cui realizzazione venga localizzata in aree rientranti nel perimetro di Parchi nazionali ovvero della rete Natura 2000 o in aree contigue, e di chiedere formalmente ad Enel di dare seguito all’impegno preso in occasione della audizione del 18/09/2023 e, dunque, di rinunciare alla realizzazione di Pizzone II o di qualunque altro intervento nell’area in questione.

Sarà importante anche procedere, ove non lo abbiano già fatto, a comunicare tempestivamente al MASE il nominativo di un esperto che partecipi all’istruttoria di valutazione ambientale del progetto, per conto della Regione Molise, ed evidenzi tutte le insuperabili criticità, procedurali e di merito, sopra descritte o richiamate, che rendono non realizzabile Pizzone II.

La tutela di un’area così bella e così delicata sul piano idrogeologico, sismico, storico-artistico ed ambientale è dovere di tutti.

Grazie per l’attenzione e per la diffusione che Vorrete dare al presente comunicato

Cons. Alessandra Salvatore

Gruppo regionale del Partito Democratico