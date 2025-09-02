Home Politica Al via il progetto europeo Climol. Il Molise protagonista nella lotta al...

Al via il progetto europeo Climol. Il Molise protagonista nella lotta al cambiamento climatico

La Regione Molise avvia ufficialmente CLIMol (Extended multi-risk analysis for forecasting, monitoring, mitigation and adaptation strategies in Molise), un progetto innovativo finanziato dal programma europeo Horizon Europe nell’ambito dell’iniziativa CLIMAAX.
Con una durata di 22 mesi e un finanziamento pari a 220.000 euro, CLIMol punta a rafforzare la capacità del Molise di affrontare i rischi climatici attraverso un approccio integrato e multilivello, migliorando le strategie di previsione, monitoraggio, mitigazione e adattamento.

Il progetto si sviluppa in tre fasi:

Valutazione multirischio preliminare basata sulla metodologia comune europea e sul CLIMAAX Toolbox.

Analisi dettagliata a scala regionale e locale, con l’integrazione di dati specifici del territorio.

Definizione di strategie di adattamento e miglioramento dei piani di gestione del rischio, con il coinvolgimento attivo di istituzioni, enti locali, cittadini, scuole e imprese.


Tra gli obiettivi principali il potenziamento dell’uso dei servizi climatici europei (Copernicus, JRC, ECMWF), la fornitura di dati aggiornati per la pianificazione e la gestione del territorio, lo sviluppo di piani di adattamento e prevenzione dei rischi climatici, il supporto nei processi decisionali con strumenti innovativi e l’incentivazione delle comunità locali alla partecipazione attiva.

Il progetto si concentra in particolare sulla gestione dei rischi legati a incendi boschivi e piogge intense, analizzando come questi rischi impattano sui settori attivi del Molise.


Grazie a CLIMol, la Regione Molise rafforzerà la propria resilienza climatica, ponendo le basi per politiche di adattamento più efficaci e sostenibili, in linea con le strategie europee di contrasto ai cambiamenti climatici.

L’Assessore regionale alla Cooperazione Territoriale, Andrea Di Lucente, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto ed ha così commentato: “Il progetto CliMol rappresenta un’opportunità strategica per il Molise, non solo perché ci consente di accedere a strumenti innovativi e di alto livello, ma soprattutto perché ci permette di rafforzare concretamente la nostra capacità di risposta agli impatti dei cambiamenti climatici. Attraverso una valutazione approfondita dei rischi climatici e il coinvolgimento diretto di cittadini, scuole, imprese e istituzioni locali, potremo costruire politiche di adattamento più efficaci, sostenibili e condivise. Essere parte dell’iniziativa Climaax, finanziata dal programma Horizon Europe, ci inserisce in una rete europea di eccellenze e conferma la volontà della Regione Molise di agire con responsabilità e visione sul futuro del nostro territorio.”

