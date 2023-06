Agricoltura, Marco Giampaolo lancia le cooperative di comunità: “Il Molise è a vocazione agricola, dobbiamo ripartire dalla terra”

“All’agricoltura è fortemente collegato lo sviluppo economico di questa regione. Non possiamo più perdere tempo. Non possiamo più dare fiducia al centrodestra che ha governato fino ad oggi e che si ripropone in massa alle prossime elezioni del 25 e 26 giugno dopo aver portato il Molise allo sbando”.

“Il Molise è a vocazione agricola, per questo, per lo sviluppo della Regione, dobbiamo ripartire da quello che ci caratterizza: la terra!”, commenta il candidato alle elezioni regionali con “Alternativa Progressista”, Marco Giampaolo.

“Tra le mie priorità? Utilizzare i terreni incolti (privati e pubblici) per creare cooperative di comunità e coltivare i prodotti consigliati dagli esperti in materia, nati e cresciuti in Molise. Una cosa che è assolutamente possibile, perché è già accaduta in altre realtà come il Trentino.

Questo grande progetto aiuterebbe anche a dare occupazione ai giovani inoccupati e ai padri di famiglia che hanno perso il lavoro”.

“In questi giorni si parla di tutto, ma poco di programma – chiosa Giampaolo. – Noi del centrosinistra abbiamo le idee chiare. Io dico che investire sulle cooperative agricole, intercettare nuovi fondi e creare lavoro significa investire sul futuro dei molisani”.

“All’agricoltura – continua il candidato consigliere – è fortemente collegato il turismo enogastronomico e lo sviluppo economico di questa regione. Non possiamo più perdere tempo. Non possiamo più rinviare gli interventi urgenti per il settore. Non possiamo più dare fiducia al centrodestra che ha governato fino ad oggi e che si ripropone in massa alle prossime elezioni dopo aver portato il Molise allo sbando”.