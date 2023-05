Agricoltura e Zootecnia, M5S: bandi a scadenza elettorale dopo cinque anni di totale immobilismo

” Dopo cinque anni di totale immobilismo, alla vigilia delle elezioni, arrivano i bandi a valere sui Programmi di sviluppo rurale. Fondi destinati a comparti quali agricoltura e zootecnia elargiti a scadenza elettorale. Sei provvedimenti arrivati a stretto giro, – affermano i portavoce del M5S in Consiglio regionale- sponsorizzati dall’ex assessore all’Agricoltura, Nicola Cavaliere. Peccato che i settori siano stati letteralmente abbandonati per un’intera legislatura. L’ultimo bando, pari a 500mila euro, riguarda l’acquisto di riproduttori per il settore della zootecnia.

Un argomento per cui ci siamo battuti in questi anni affinché gli allevatori molisani potessero contare sulle giuste risorse in tempi adeguati, al fine di contrastare i disagi legati alla pandemia, alla siccità e alla guerra in Ucraina. Temi che hanno avuto un impatto notevole sui costi di produzione di un settore strategico che vale una grossa fetta del Pil regionale.

Il consigliere regionale Cavaliere, dimessosi dall’incarico di assessore dopo le recenti sentenze sulla surroga, cerca ora di rifarsi una “verginità politica” con uno stucchevole attivismo che i molisani, in particolare allevatori e imprenditori agricoli, non hanno potuto apprezzare in cinque anni di governo. Un atteggiamento inopportuno che non fa bene al comparto e all’intera regione, rimasta tra l’altro senza Bilancio di previsione 2023.

Il Molise – concludono i consiglieri – merita invece investimenti strategici, confronto e dialogo nell’ottica di una programmazione puntuale e lungimirante. Non provvedimenti spot che arrivano, neanche a dirlo, a scadenza di mandato. Il sacrificio di chi ogni giorno con fatica traina la nostra economia va valorizzato: è arrivata l’ora di voltare pagina una volta per tutte e dire basta a queste prese in giro.