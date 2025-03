Affido condiviso, l’on. Cesa presenta riforma a tutela dei minori

E’ stata presentata alla Camera, la proposta di legge di iniziativa dell’on. Lorenzo Cesa (Udc) che corregge significativamente le criticità della normativa esistente in materia di affidamento congiunto dei minori, la legge 54 del 2006 nei casi di violenze domestiche.

L’iniziativa vuole proteggere i minori esposti al rischio di rimanere in contatto con il genitore violento. Solo nel 2023 le forze di polizia hanno ricevuto oltre 13700 richieste di intervento per violenza domestica e negli ultimi cinque anni 427mila minori sono stati esposti a maltrattamenti. In circa il 42% dei casi le violenze domestiche si sono consumate alla presenza dei figli, causando conseguenze gravissime sullo stato psicologico ed emotivo del minore coinvolto.

“La nostra proposta – commenta l’on Cesa – punta a colmare una lacuna di una legge del 2006. Da un affido condiviso occorre passare a quello esclusivo. La pdl mira a introdurre criteri più stringenti per l’affidamento, prevedendo l’affido esclusivo al genitore non violento nei casi di maltrattamento, il divieto dell’utilizzo della Sindrome di Alienazione Parentale nei tribunali e procedure di urgenza per la tutela dei minori. La sicurezza dei bambini deve venire prima di qualsiasi principio astratto di bigenitorialità, evitando che vengano affidati a genitori violenti. Bisogna – conclude l’on. Cesa – garantire un futuro protetto ai minori”.

Presente alla conferenza stampa anche l’ex senatrice Paola Binetti (Udc) che ha contribuito insieme all’on. Cesa alla stesura della proposta di legge “La pdl- dichiara in conferenza stampa la senatrice – non è contro i padri, ma è dalla parte della famiglia. Allontanare un padre violento non è necessario solo per la famiglia, ma anche per lui