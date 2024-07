Acem/Monitoraggio sulla ricostruzione 2018, per interventi Superbonus

Con una nota pec inoltrata il 3 luglio 2024 a tutti i Comuni dell’area sisma 2018, a firma del Presidente Corrado Di Niro, l’ACEM-ANCE Molise ha richiesto un report aggiornato degli immobili interessati che possiedono le condizioni previste dal recente decreto “Taglia crediti” per conservare ancora le opzioni di sconto in fattura o cessione crediti per interventi di superbonus.

Tali opportunità sono ancora riconosciute infatti se al 30 marzo 2024 risulti presentata la CILAS e, per i condomini, adottata la delibera dei lavori (o istanza per il titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) o sia stata presentata l’istanza per la concessione dei contributi.

“Le imprese associate sono interessate a realizzare gli interventi in questione – dichiara il Presidente Corrado Di Niro – ma occorre un quadro completo della situazione per poterne valutare la fattibilità e le modalità con cui operare”.