Acem Ance Molise: il punto sull’attività edilizia del 2023

Il Presidente dell’Acem Ance Molise Corrado Di Niro e il Direttore Gino Di Renzo hanno incontrato la stampa per la consueta conferenza di fine anno, occasione per fare il punto sull’attività edilizia del 2023.

In apertura, il presidente Corrado Di Niro ha formulato l’in bocca al lupo di pronta guarigione al Presidente della Giunta Regionale, Francesco Roberti, augurandosi “la piena e pronta ripresa per proseguire quel dialogo, indispensabile con la Regione Molise, già intrapreso nelle scorse settimane per il settore edilizio e lavorativo”.

“In Molise, il settore delle costruzioni rappresenta in termini di investimenti l’11,8% del PIL regionale ed in termini di occupazione il 37,0% degli addetti nell’industria e il 9,9% dei lavoratori operanti nell’insieme dei settori di attività”, ha sottolineato il Presidente.

Dopo l’illustrazione dello scenario economico, il Presidente Di Niro si è soffermato sul prezziario regionale delle opere edili, impugnato al TAR Molise, evidenziando “la necessità di redigere in Regione il prossimo prezzario, costituendo all’uopo una specifica commissione cui sia presente una nostra rappresentanza”.

Nel corso del 2023, intensa anche l’attività convegnistica, come gli incontri, particolarmente seguiti, sul tema della Direttiva Europea del Case Green e sul nuovo Codice degli Appalti.

I vertici dell’Associazione hanno parlato anche del grave problema della carenza di manodopera nel settore e delle iniziative avviate per favorire l’ingresso di manodopera anche da altre Nazioni.

Infine, commentati anche i numerosi appelli alle istituzioni regionali e locali per la velocizzazione dei pagamenti, nonché gli incontri istituzionali con il Presidente Francesco Roberti, gli assessori Michele Marone e Gianluca Cefaratti e il nuovo presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, con i quali l’Acem Ance ha aperto un proficuo dialogo sui temi di interesse del settore.