Accordo Isernia-Roccaraso, Di Lucente :Il sindaco Castrataro si dimentica di essere in Molise

A seguito dell’accordo tra il sindaco di Isernia e i gestori della stazione sciistica di Roccaraso, il vicepresidente della Regione, Andrea Di Lucente, lancia l’allarme. “Il sindaco di Isernia probabilmente non si è reso conto di essere parte del Molise. Con la convenzione e gli sconti per chi va a sciare a Roccaraso ha dato uno schiaffo alle stazioni sciistiche di Campitello e Capracotta.

Invece di creare rete sul territorio, di mettere insieme le forze e di provare a pensare ad un

pacchetto per incentivare la stagione in Molise, si invogliano gli isernini ad andare a

Roccaraso. E’ una scelta che lascia senza parole.

Immagino che non si tratti nemmeno di questioni politiche, visto che Capracotta e il suo

sindaco sono della stessa parte politica del collega Castrataro. Né si tratta di una scelta legata

alla mancanza di investimenti visto che tutti i livelli istituzionali stanno collaborando per

creare movimento e attrattività nei confronti delle stazioni sciistiche molisane.

E’ uno strappo che poco si concilia con la politica di sviluppo turistico della Regione e delle

singole realtà. Si può parlare all’infinito di sviluppo del turismo, ma se sono le stesse

istituzioni molisane a scegliere la strada “estera” come possiamo pensare di fornire valore

aggiunto?

A questo punto, invito i sindaci di Capracotta e di San Massimo a via Genova per studiare

ulteriori misure. Se Castrataro ha deciso di privilegiare Roccaraso, la Regione invece crede

ancora nello sviluppo di Campitello e Capracotta”.