A Pontida cori giovani Lega contro Tajani: “Scafista”. Ira Forza Italia, Salvini si scusa

(Adnkronos) – A Pontida i giovani della Lega attaccano il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, sullo striscione che portano in corteo spunta la scritta 'Ius scholae in vista, Tajani scafista?'. Uno striscione che vede i giovani della Lega aggiungere il coro 'Tajani vaff…'. Tra gli striscioni si legge anche 'Salis, Orban ti aspetta'. Una volta arrivati nel tendono scatta poi lo slogan 'secessione, secessione'. "Slogan volgari e frasi fatte di miserabile livello", così sono state definite da Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia e il capogruppo azzurro al Senato, Maurizio Gasparri che, in una nota, hanno chiesto alla dirigenza della Lega di "prendere le distanze". Poco dopo è stato lo stesso leader del Carroccio Matteo Salvini a scusarsi. "Quei ragazzi sono 4 o 5 scemi, chiedo scusa a nome loro. Tajani è un alleato, ogni alleato è un amico" ha detto Matteo Salvini a Pontida. "E' un alleato, in un momento in cui c'è il rischio di una guerra mondiale devastante, lavoro perché non si arrivi allo scontro totale, no si può perdere tempo per beghe interne che non interessano a nessuno", aggiunge Salvini. "Noi lavoriamo contro quelli che stanno a sinistra, mi spiace che qualcuno sul prato sacro della Lega abbia mancato di rispetto a qualcuno". "Non dobbiamo sbagliare niente, non stiamo giocando, rischio sei anni di carcere perché ho fatto quello che credevo, quindi non possiamo scherzare, gli avversari sono fuori, Tajani è un amico e un alleato, Meloni è una amica e un'alleata, se qualcuno vuole giocare il mondo è grande, ci sono tanti parchi gioco". "Gli attacchi alla maggioranza facciamoli fare alla Schlein e a Conte", aggiunge. "Se qualcuno – dice – vuole giocare, fuori dalle palle". "Grazie Matteo Salvini. Anche per me ogni alleato è un amico. La lealtà è il principio sul quale si regge la coalizione di centrodestra al governo dell’Italia" scrive su X Antonio Tajani, vicepremier e leader di Fi apprezzando le scuse del segretario nazionale della Lega che ha condannato i cori ingiuriosi dei giovani leghisti a Pontida. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)