A due anni dalla scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi, il ricordo di Roberti

A due anni dalla scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi, il suo ricordo è ancora vivo e presente nella memoria di chi ha condiviso con lui un cammino politico, ideale e umano.

È innegabile come Berlusconi abbia rappresentato un riferimento imprescindibile: un uomo che ha saputo unire visione, coraggio e determinazione, cambiando profondamente il volto dell’imprenditoria e della politica italiana.

È stato un innovatore, un leader carismatico, un imprenditore straordinario e, soprattutto, un combattente instancabile, capace di affrontare con forza e dignità anche le sfide più dure.

Il suo impegno per la libertà, per il progresso e per l’Italia resta un’eredità politica e morale che continua a ispirare l’azione di Forza Italia e di tutti coloro che credono in un centrodestra unito, moderato e riformista.

Oggi, nel ricordarlo con affetto e gratitudine, desidero anche sottolineare la sua capacità di parlare al cuore delle persone, la sua generosità e la sua profonda umanità.

Ricordo ancora qualche giorno prima della sua scomparsa la sua telefonata, in cui mi diede consigli preziosi per la campagna elettorale e sempre pronto a tenere in debita considerazione il Molise.

Nel rinnovare il suo ricordo, ribadisco l’impegno a custodire e onorare i valori che ha saputo incarnare.

Francesco Roberti

Presidente Giunta Regionale del Molise