Verso il voto, Confprofessioni auspica un futuro di ‘confronto’

Mancano pochi giorni ed i molisani saranno chiamati al voto in occasione delle elezioni regionali.

Tre i candidati alla presidenza, centinaia gli aspiranti consiglieri. Vecchi e nuovi volti in corsa per ridisegnare il futuro di un territorio nei prossimi 5 anni. “A chi verrà eletto – ha ribadito il presidente di Confprofessioni Molise, Riccardo Ricciardi – toccherà un duro compito. Rimettere in piedi questa terra penalizzata da vecchie crisi economiche e da scelte inadeguate. E proprio in virtù di questo, anche la nostra Confederazione, chiede maggiore concertazione. Rappresentiamo migliaia di professionisti, di varie categorie – ha aggiunto Ricciardi – abbiamo, dunque, una visione delle dinamiche regionali abbastanza diffusa e per questo

pensiamo di poter dare un giusto apporto alla politica su tematiche fondamentali e vitali per il Molise. I programmi dei candidati sono vasti e variegati e questo ci fa ben sperare. L’augurio è che le tematiche della sanità, del lavoro, dell’ambiente, della digitalizzazione, delle politiche sociali, e non solo, vengano davvero messe al centro e che su di esse si operi incessantemente. Noi ci saremo sempre per offrire il nostro contributo fin dall’imminente convegno del prossimo 7 luglio, che avrà per tema ‘Il futuro della professione: nuovi valori ambientali, sociali e di governance’, che sarà anche, si spera, ‘il futuro della Regione Molise’ ”.