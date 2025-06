251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza: il messaggio del presidente Roberti

In occasione del 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha rivolto un messaggio di stima e gratitudine per l’impegno sul territorio molisano e sull’intero territorio nazionale.

“La Guardia di Finanza – dichiara il Presidente Roberti – rappresenta un presidio insostituibile per la tutela della legalità economico-finanziaria, il contrasto all’evasione fiscale, alla corruzione e alle infiltrazioni criminali. In un contesto in cui la trasparenza e la correttezza nell’utilizzo delle risorse pubbliche sono valori imprescindibili, il lavoro quotidiano delle Fiamme Gialle assume un significato ancora più alto e meritorio”.

“Un ruolo strategico svolto dal Corpo anche in Molise, dove è costante l’azione di vigilanza a difesa del tessuto economico e sociale della regione – prosegue Roberti – Alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza che operano con professionalità, rigore e spirito di servizio sul nostro territorio rivolgo un ringraziamento sincero a nome dell’intera comunità molisana. Il loro impegno, silenzioso ma incisivo, contribuisce in maniera determinante alla sicurezza dei cittadini, alla tutela del lavoro onesto e al buon funzionamento delle istituzioni.”

Il Presidente Roberti rinnova la vicinanza della Regione Molise alla Guardia di Finanza, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti locali e forze dell’ordine per affrontare le sfide della legalità, dello sviluppo e della coesione sociale.

“Celebrare questo anniversario – conclude – significa riconoscere il valore di un’Istituzione che, da oltre due secoli e mezzo, serve lo Stato con dedizione e coraggio. Alla Guardia di Finanza giungano i più fervidi auguri di buon lavoro e di ulteriori successi al servizio del Paese”.