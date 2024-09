𝗜𝗹 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘀𝗯𝘂𝗿𝗴𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗲

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, è stato delegato dal Presidente Massimiliano Fedriga, a rappresentare la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, in programma il 12 e 13 settembre 2024, al Palazzo d’Europa di Strasburgo.

La Conferenza, alla quale partecipano le associazioni nazionali delle autorità locali e regionali dei 46 Stati membri, è stata organizzata in occasione del 75° anniversario del Consiglio d’Europa e del 30° anniversario del Congresso.

Saranno due giornate di lavori, durante le quali i rappresentanti chiamati a partecipare si confronteranno su diversi temi: come le autorità locali e regionali possono rispondere in modo efficace alle sfide che le democrazie europee devono affrontare e sul loro ruolo per fermare la guerra in Ucraina, in quale modo proteggere i diritti umani, salvare l’ambiente e consentire il coinvolgimento dei giovani nell’azione democratica, alla luce delle decisioni del vertice del Consiglio d’Europa a Reykjavik del maggio 2023.

A guidare la delegazione italiana sarà il Direttore dell’AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), Fabio Travaglini, e l’Italia, a questo importante momento di confronto e dialogo, parteciperà con il Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, in qualità di Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, e con la Presidente dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, Milena Bertani.

“𝘔𝘪 𝘰𝘯𝘰𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘊𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘙𝘦𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘗𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘈𝘶𝘵𝘰𝘯𝘰𝘮𝘦 𝘢 𝘚𝘵𝘳𝘢𝘴𝘣𝘶𝘳𝘨𝘰 – il commento del 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗚𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗼𝗹𝗶𝘀𝗲, 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗶 – 𝘚𝘢𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘥𝘶𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘴𝘦, 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘭’𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘢𝘳𝘢̀ 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘰 𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘢𝘳𝘨𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘶 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘷𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘮𝘰𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘢𝘳𝘤𝘪 𝘦 𝘥𝘪𝘢𝘭𝘰𝘨𝘢𝘳𝘦. 𝘚𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪 𝘪 𝘧𝘰𝘤𝘶𝘴 𝘴𝘶 𝘤𝘶𝘪 𝘴𝘢𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘮𝘢𝘵𝘪 𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘳𝘪𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘢𝘯𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘪 𝘴𝘪𝘯𝘨𝘰𝘭𝘪 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘪, 𝘮𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘰𝘤𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘴𝘪𝘯𝘨𝘰𝘭𝘰 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦”.

Gli Stati che prenderanno parte al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa sono: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Repubblica di Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Nord Macedonia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica di Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Marocco.

La conferenza sarà aperta, giovedì 12 settembre alle 15, dal presidente del Congresso Marc Cools, dal viceministro degli Interni della Lituania, Arnoldas Abramavičius, dal vice-segretario generale del Consiglio d’Europa, Bjørn Berge, e dalla delegata dei giovani del Congresso di Andorra, Lisa Cruz Lackner.

Il dibattito di apertura sul ruolo delle associazioni nazionali nel rafforzamento della democrazia territoriale e della governance multilivello sarà introdotto da Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul e presidente dell’Unione dei comuni turchi e Gunn Marit Helgesen, presidente dell’Associazione norvegese delle autorità locali e regionali e presidente del Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (CCRE).

La prima tavola rotonda si concentrerà su “Resilienza, ricostruzione e riforma dell’Ucraina”, con presentazioni di Vitali Klitschko, Presidente dell’Associazione delle città ucraine e sindaco di Kiev, e Tetiana Yehorova-Lutsenko, Presidente dell’Associazione ucraina dei consigli distrettuali e regionali e Presidente del Consiglio regionale di Kharkiv, nonché del sindaco di Mariupol Vadym Boichenko, Direttore esecutivo del Registro dei danni per l’Ucraina Markyan Kliutchkovsky e Delegata dei giovani del Congresso dall’Ucraina Sofiia Bohdanova.

La seconda tavola rotonda su “Rafforzare la democrazia coinvolgendo tutti i cittadini” si concentrerà sul diritto a elezioni libere, eque e trasparenti, promuovendo il coinvolgimento dei giovani nella vita pubblica, nonché sui modi per promuovere l’inclusione sociale e la democrazia partecipativa.

Infine, la terza tavola rotonda su “Innovazione locale per autorità locali più forti” sarà l’occasione per discutere di nuovi approcci per promuovere i diritti umani a livello locale, migliorare la sicurezza di Internet e rispondere al cyberbullismo, nonché l’uso dell’intelligenza artificiale e degli strumenti digitali per gestire l’integrazione di migranti e rifugiati con le risposte locali e regionali alle sfide climatiche e ambientali.

I partecipanti saranno chiamati a condividere le loro opinioni ed esperienze e, alla chiusura della Conferenza, adotteranno una dichiarazione congiunta per riaffermare il loro impegno nei confronti dei valori e degli standard del Consiglio d’Europa e per dare un rinnovato slancio alla partnership tra il Congresso e le associazioni nazionali.