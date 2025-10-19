“Viviti Tutt’ Cos’!”, a Pescolanciano il cammino dell’aggregazione lascia il segno

Il 12 ottobre l’ultima giornata esperienziale sul territorio. Un

viaggio nella storia tra castelli, tratturi, tradizioni secolari, momenti

conviviali ed attività sportive. Ma il percorso non termina qui: a

breve l’evento finale con l’inaugurazione di un centro di

aggregazione territoriale multifunzionale.

Una calda giornata d’autunno ha accolto domenica 12 ottobre 2025 a Pescolanciano

(IS) i partecipanti dell’ultima Giornata Esperienziale del progetto itinerante “Viviti Tutt’

Cos’!” per un cammino di aggregazione che si è snodato tra le viuzze del centro storico

fino al castello, tra laboratori artistici e le antiche vie della Transumanza, tra sport e

creatività in movimento.

Ad introdurre la giornata Manolo Sacco, sindaco di Pescolanciano: “Abbiamo creduto

fin dall’inizio in questo progetto perché sapevamo che poteva rappresentare una vera

opportunità di crescita per le nostre comunità e soprattutto per i nostri giovani. Quello che

vediamo oggi va ben oltre le nostre aspettative: ragazzi appassionati che scoprono le

radici del territorio, che si confrontano, che si lasciano ispirare dalla storia e dalle tradizioni

e che soprattutto si riconoscono come parte attiva”. Andrea Casciano, giovane

referente della giornata esperienziale di Pescolanciano, ha aggiunto: “noi giovani

sappiamo bene quanto sia importante far conoscere le ricchezze dei nostri paesi, creando

legami e occasioni di incontro. Il nostro entusiasmo non è casuale: è frutto di un impegno

collettivo nel credere che stare insieme, conoscersi, scambiarsi idee e condividere la

bellezza dei nostri territori possa davvero fare la differenza”. Rino Casciano, referente

Circolo Sociale “New Generation” ha sottolineato come Viviti Tutt’ Cos’! sia: “uno

stimolo per aprire gli occhi sia sul luogo in cui abitiamo che sugli altri paesi che abbiamo

avuto modo di visitare grazie al progetto. Abbiamo condiviso storie ed esperienze

rafforzando legami e senso di appartenenza”. Caterina Palombo dell’Associazione

Intramontes ha sottolineato l’importanza della conoscenza dei luoghi: “il giro nel centro

storico, al castello e lungo il tratturo Castel di Sangro-Lucera oltre a far emergere i punti

chiave di Pescolanciano ha la missione di guardare al territorio non solo come uno spazio

geografico ma come un patrimonio vivente da tutelare e per mostrare ai giovani che loro

stessi possono essere custodi e fruitori di questo valore per compiere il primo passo verso

un futuro diverso”. Intramontes si occupa dal 2016 della promozione di un turismo

naturalistico e responsabile oltre che di salvaguardia e gestione culturale del territorio e

dal 2018 gestisce la fruizione della parte di proprietà pubblica del Castello di Pescolanciano

acquistata intorno al 2000 dalla Regione Molise e fornita in comodato d’uso al Comune di

Pescolanciano.

Dopo l’ice breaking iniziale insieme a Caterina Palombo, che ha voluto testare con un

sondaggio la conoscenza dei luoghi più e meno noti di Pescolanciano con una speciale

mappa realizzata da Matteo, la mattinata è stata coordinata da Eugenio Auciello

dell’associazione Intramontes con un affascinante percorso guidato nel centro storico del

paese che consta di una cinta di case-mura che nascevano intorno al castello con delle

porte d’ingresso di cui si conservano ancora dei resti. La passeggiata si è rivelata un vero

percorso a ritroso nel tempo snodandosi tra la Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore,

con un’unica navata, un tempo cappella baronale del Castello e poi donata dal Duca

D’Alessandro alla fine del Seicento alla comunità di Pescolanciano, e la Chiesa di

Sant’Antonio, con arco a sesto acuto, di cui rimangono visibili solo ruderi con preziose

incisioni. Il Castello d’Alessandro si è svelato in tutta la sua splendida maestosità. Nato

con funzione prettamente militare, a fine ‘500 è diventato proprietà della Famiglia

d’Alessandro che lo trasformò in residenza. La struttura attuale è frutto di un grande

lavoro di rifacimento, anche a seguito dei danni subiti nel corso del terremoto di Sant’Anna

del 1805, e fruibile per visite guidate nella sua parte privata grazie alla collaborazione con

gli eredi della Famiglia D’Alessandro. Il tour ha previsto diverse tappe tra cui il cortile

interno, la Cappella che conserva le reliquie di Sant’Alessandro, la Sala del Trono e la

Mostra delle Ceramiche. Nella sala che ospita la Mostra Museo dei Castelli nel

Castello, l’incontro speciale con la duchessa Anna d’Alessandro e con il giovanissimo

pianista Vincenzo Salzillo in rappresentanza dell’Associazione Culturale Armonia di

Pescolanciano che ha suonato magistralmente tre brani di Johan Sebastian Bach e un

valzer di Fryderyk Chopin incantando i presenti. Il Museo della Civiltà Contadina e del

Grano è stato occasione per conoscere insieme a Roberta Carnevale la tradizionale

festa di Sant’Anna in onore della quale ogni 25 luglio vengono realizzate trecce e covoni

decorati da portare in processione mentre Michele Del Matto ha regalato una

dimostrazione pratica dell’antica arte dell’intreccio. La pausa pranzo si è svolta alla

Taverna del Duca, adiacente la villa comunale, in collaborazione con il Circolo Sociale

“New Generation” con piatti della tradizione locale: mbaniccia, polpette cacio e ova e

pizza di grandign con cicoli di maiale preparati dalle signore Giovanna Del Matto e

Mariassunta Padula.

Nel pomeriggio, insieme ad Intramontes la passeggiata sul tratturo Castel Di

Sangro-Lucera nei pressi della Fonte sull’Aia – luogo simbolo di incontro e socialità che

racchiude in sé la storia del paese, della sua comunità e del legame tra vita contadina e

transumanza – ha rivelato un’altra dimensione fondamentale: il paesaggio come

connessione. I tratturi non sono semplici percorsi, sono le cosiddette “autostrade verdi”

che collegavano – e ancora collegano – i paesi come Carovilli e Roccasicura, oltre che i

popoli e le economie. Oggi lungo questo cammino il Circolo Culturale New Generation

propone a metà luglio “Camminando con la Natura”, una suggestiva passeggiata a cavallo

con circa un centinaio di cavalieri. Di ritorno in paese, alla Taverna del Duca un momento

di confronto collettivo e di riflessione sul lavoro svolto dai ragazzi e dalle ragazze del

progetto nel mese di luglio durante i laboratori “Dai pensieri alle parole” e “Dall’idea alla

realizzazione tenuto” insieme ai tutor Umberto Di Benedetto, Piero Putaturo, Carlo Alberto

Fucilli e Veronica Testa volti alla realizzazione di targhe artistiche in ceramica recanti

frasi di derivazione dialettale pensate ed ideate proprio dai giovanissimi partecipanti per

descrivere il proprio paese e i luoghi a cui tengono di più. Le targhe, che sono in procinto

di realizzazione nella bottega artigiana “La Cantina 1959” di Veronica Testa, saranno infatti

installate nei punti più caratteristici ed evocativi di Carovilli, Pescolanciano, Roccasicura,

San Pietro Avellana, Vastogirardi e Sant’Angelo del Pesco a testimonianza dei luoghi non

intesi solo come spazi fisici bensì come elementi relazionali e storici che plasmano, insieme

alle esperienze condivise, la cultura e l’identità di chi li vive e che creano la leva per farli

vivere in tutte le stagioni da abitanti e visitatori. Al Campo sportivo, insieme ad ASD

Pescolanciano e Circolo Culturale New Generation, ragazzi e ragazze di diversi

paesi – alcuni dei quali non hanno l’opportunità di poter giocare stante la carenza di scuole

calcio – hanno potuto finalmente dedicarsi al loro sport preferito in uno spazio aperto ed

inclusivo. Un momento di aggregazione denso di significato che ha visto incontrarsi tre

generazioni: gli adulti, profondamente colpiti dall’atmosfera gioiosa che si respirava, i

giovani partecipanti e i bambini che non vedevano l’ora di rotolarsi nell’erba per giocare in

maniera spensierata. La giornata esperienziale si è conclusa con la visita al Birrificio

artigianale “La Fucina” nel quale da 12 anni Angelo Scacco e Giovanni Di Salvo si

dedicano ad una produzione brassicola di altissima qualità. Angelo ha raccontato la sua

storia: da neofita e semplice appassionato di birra, ha deciso di fare ritorno in Molise e

avviare una produzione nel suo paese per dare slancio e nuova linfa al territorio. Un

mondo di creatività e sperimentazione, con collaborazioni non solo regionali ed

extraregionali ma anche internazionali a testimonianza del valore forte, radicato ed

identitario di Pescolanciano anche al di fuori dei suoi confini geografici.

Le sei giornate esperienziali sul territorio sono terminate. Ma il processo di cooperazione

non finisce qui: a breve l’evento finale con l’inaugurazione a Carovilli – comune

capofila – di un Centro di Aggregazione Territoriale per favorire l’inclusione, la

partecipazione attiva delle comunità locali, la coesione sociale e per valorizzare la

capillarità delle attività educative, culturali e ricreative.