Venafro/Vende auto usate con i chilometri scalati, denunciato commerciante

Vende auto usate con i chilometri scalati: la Polizia Stradale denuncia un commerciante “on-line” di Venafro.

Un commerciante di auto “on-line” di Venafro rivendeva veicoli usati con un’apparente percorrenza chilometrica di gran lunga inferiore a quella reale: con tale accusa il commerciante, scoperto, è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Isernia.

Grazie agli esposti presentati da alcuni acquirenti, si è accertato che ogni veicolo ha subito una decurtazione non inferiore ai 50.000 chilometri. Le indagini, condotte in collaborazione con la Polizia Stradale di Roma, hanno portato anche al sequestro di una Toyota IQ, il cui contachilometri segnava oltre 70.000 km in meno rispetto a quelli reali, parcheggiata su pubblica via nelle adiacenze dell’ abitazione del commerciante.

Oltre ad essere denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa e contravvenzionato per irregolare tenuta dei registri, l’uomo sarà segnalato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’applicazione delle ulteriori sanzioni di competenza, a tutela dei consumatori.

La Polizia di Stato, attraverso la specialità Polizia Stradale, svolge una continua attività di controllo e monitoraggio nel settore del commercio di veicoli, nuovi ed usati, sempre più fiorente attraverso siti internet: l’offerta fraudolenta a prezzi di gran lunga inferiori all’effettivo valore, altera infatti i principi di leale concorrenza del mercato in pregiudizio di quanti operano legittimamente nel settore.