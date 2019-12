Venafro/ segnalato giovane campano per possesso e uso personale di sostanza stupefacente

Un giovane campano è stato segnalato in Prefettura per possesso e uso personale di sostanza stupefacente. Ad entrare in azione i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Venafro. Il ragazzo stava transitando a bordo della propria vettura nei pressi del Comune di Sesto Campano quando è stato fermato da una pattuglia dell’Arma che stava svolgendo un servizio di controllo alla circolazione stradale.

Nel corso della verifica i Carabinieri insospettiti dal comportamento del ragazzo, lo hanno sottoposto a perquisizione personale estendendola anche al veicolo, rinvenendo grammi uno di sostanza stupefacente del tipo hashish occultata nei pantaloni del giovane. Alla contestazione avanzata dai militari, lo stesso ha dichiarato la sostanza stupefacente era destinata al proprio fabbisogno personale. I Militari hanno pertanto sottoposto a sequestro la sostanza tossica, mentre il giovane è stato segnalato alla locale Prefettura per i provvedimenti di competenza.