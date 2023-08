Venafro/ Auto in un deposito prendono fuoco per l’incendio di sterpaglie

Il problema dell’incendio delle ‘stoppie’ sta creando danni sempre maggiori in Molise; strade di collegamento invase da fumi e fiamme solo per un caso non hanno registrato incidenti anche gravi e occorre adesso rimediare con controlli opportuni e sanzioni contro un gesto che è vietato.

Ma non solo le strade sono teatro di danno. Due auto, ferme in un deposito e prive di targhe, sono rimaste incendiate a causa di un rogo di sterpaglie che ha interessato la SS 85, variante, nel comune di Venafro.

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme.