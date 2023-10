Venafro/ Accoltella un paziente del Carsic: arrestato per tentato omicidio

Momenti di paura per un gesto folle, che per fortuna non si è tasrformato in targedia mortale.

Ieri pomeriggio all’interno dell’Istituto di Riabilitazione C.A.R.S.I.C. di Venafro un 46enne ricoverato per disturbi psichici ha aggredito violentemente un altro ospite della struttura con diverse coltellate.

E’ solo grazie all’intervento tempestivo e provvidenziale del personale sanitario presente nell’istituto ed a quello seguente dei Carabinieri della Stazione Carabinieri di Venafro, se non si sono generate conseguenze ancora più gravi.

L’uomo è stato prima immobilizzato dal personale della struttura e poi è stato portato alla calma dai Carabinieri di Venafro che lo hanno tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio.

Foto di repertorio