Trenitalia, accolta rimodulazione orari treni con transito per Venafro e Isernia

«Regione Molise e Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) si sono nuovamente incontrati ieri mattina, mercoledì 14 gennaio 2026, in vista della riapertura delle tratte ferroviarie Bojano-Isernia-Napoli e Bojano-Isernia-Roma e a seguito delle osservazioni dell’utenza rispetto alle modifiche apportate e alle specifiche necessità segnalate sulla tratta Vairano-Campobasso, con transito per Venafro e Isernia.

Come già evidenziato nelle precedenti riunioni a Roma e nella sede di palazzo Vitale a Campobasso, la rimodulazione del servizio è stata già prevista e delineata. Tuttavia, a seguito dell’immediato recepimento della problematica da parte della struttura Trasporti della Regione Molise, rappresentata dal Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Vincenzo Niro, e dalla dirigente del Servizio Dina Verrecchia, è stata organizzata una riunione per verificare la disponibilità di Trenitalia a riprogrammare alcune corse, scaturite dalle esigenze territoriali, nell’ottica dell’ottica della revisione in atto.

Trenitalia, presente all’incontro con il Direttore Regionale Molise e Campania Luca Zuccalà, ha accolto le richieste dell’utenza rimodulando l’offerta tra Vairano e Campobasso nelle fasce orarie richieste dei viaggiatori.

Regione Molise e Trenitalia comunicano inoltre che le modifiche al sistema orario in vigore dal 20 gennaio sono state trasmesse alla piattaforma informatica e in queste ore saranno visibili al pubblico sul sito web di Trenitalia».