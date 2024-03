Stazione di Venafro: Donna sui binari blocca la corsa del treno

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, lungo la linea ferroviaria Napoli-Roma via Cassino, alla stazione di Venafro, dove una donna che camminava lungo i binari ha impedito la partenza del treno delle 15.55. Le ferrovie hanno dovuto attivare un collegamento sostitutivo con un bus per la Capitale. Gli agenti della Polfer sono giunti sul posto e hanno cercato di dissuadere la ragazza dal proseguire il suo percorso sulla ferrovia.

La linea è rimasta bloccata per circa un’ora. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria di Caserta e il 118. La donna è stata trasferita in caserma dai Carabinieri. Pare che la donna volesse raggiungere la capitale a piedi non avendo denaro, le autorità si sono impegnate a fornirle un biglietto per il viaggio fino a Roma.