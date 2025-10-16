Spaccio nel centro storico di Isernia: arrestato il somalo che riforniva i pusher della zona

La Polizia di Stato di Isernia, all’esito di una complessa attività di polizia giudiziaria coordinata dalla locale Procura della Repubblica, volta al contrasto dello spaccio di stupefacenti nella zona del centro storico cittadino, ha arrestato un soggetto di origine somala per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo hashish.



L’individuo, da tempo attenzionato dagli investigatori della Squadra Mobile, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare dopo essere stato avvistato con fare circospetto nei pressi del centro storico.



Da una prima ricostruzione dei fatti, il somalo sarebbe il leader e il rifornitore di una strutturata organizzazione nell’ambito della quale i potenziali pusher, a bordo di monopattini elettrici, consegnano droga e riscuotono denaro fra i vicoletti della città. Tale attività delittuosa è stata notata anche dagli abitanti della zona, i quali in diverse occasioni hanno segnalato il fenomeno alle forze dell’ordine.



I controlli hanno avuto esito positivo, essendo stati rinvenuti circa 120 grammi di hashish, denaro contante in banconote da piccolo taglio e attrezzi per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Il presunto spacciatore è stato quindi arrestato e associato presso la casa circondariale del capoluogo.



Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l´ indagato potrà far valere le proprie ragioni difensive innanzi all´ Autorità Giudiziaria ai sensi delle vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

essercisempre