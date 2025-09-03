Sospensione servizio TAC ad Agnone: l’amministrazione comunale chiede immediato ripristino

L’amministrazione comunale di Agnone esprime grande disappunto per la temporanea

sospensione all’ospedale “Caracciolo” del servizio radiologico che si avvale della TAC con

mezzo di contrasto.

“Il servizio viene svolto una volta alla settimana – spiegano dal Comune – in attività

aggiuntiva dal personale medico, come accade in tutta la regione. Attraverso questa

organizzazione è stato possibile smaltire le liste d’attesa in tempi brevissimi e rispondere

alle esigenze dei pazienti provenienti da tutto il Molise, in particolare quelli oncologici. C’è

da sottolineare, inoltre, che il referto viene spesso consegnato direttamente in giornata, un

aspetto particolarmente apprezzato dai cittadini. Con la sospensione del servizio, i pazienti

sono stati ricollocati verso altri istituti pubblici e privati accreditati, creando inevitabili

disagi.

Se la sospensione dovesse protrarsi ancora, non solo i residenti di Agnone ne subirebbero le

conseguenze, ma l’intero territorio molisano si troverebbe privato di uno strumento che

accelera i percorsi di diagnosi e cura. Lasciare l’utenza in balia dei lunghi tempi di attesa è

un ulteriore colpo a un già complesso contesto sanitario regionale. In questo modo vengono

schiacciati i bisogni e le fragilità dei cittadini. Pertanto – chiudono gli amministratori –

chiediamo che il servizio TAC venga ripristinato nel minor tempo possibile.”