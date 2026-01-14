Sanità a rischio, fiaccolata a Isernia: la Federazione PD del Basso Molise aderisce

La Federazione PD del Basso Molise aderisce alla fiaccolata per la difesa della sanità pubblica che si terrà domenica 18 gennaio a Isernia.

Il progressivo smantellamento dei presidi sanitari nel nostro territorio – ospedali, guardie mediche, servizi di emergenza e ambulanze – rappresenta una grave perdita per la comunità molisana e mette a rischio il diritto fondamentale alla salute.

Come Federazione riteniamo importante essere presenti e sostenere questa mobilitazione, per tutelare l’accesso alle cure e garantire servizi sanitari efficaci e tempestivi a tutti i cittadini, ovunque risiedano.

Invitiamo tutti gli iscritti, le iscritte e i cittadini sensibili a questa battaglia a partecipare alla fiaccolata, per dimostrare unità e determinazione nel difendere il futuro della nostra sanità pubblica.

La salute è un diritto Costituzionalmente garantito a tutti.

Difendiamola insieme.



Oscar Scurti – Segretario della Federazione PD del Basso Molise