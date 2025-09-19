Polizia di Stato – Isernia: Nuovo Vicario per la Questura

Il Questore Della Cioppa ha dato il benvenuto al nuovo Vicario della Questura di Isernia Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Gianluca BOIANO in sostituzione della dott.ssa Gesmundo trasferita alla Questura di Mantova.

Cinquantatré anni, napoletano e con una laurea in Giurisprudenza, Boiano vanta una lunga carriera trentennale nella Polizia di Stato, con un’importante esperienza nella lotta alla criminalità organizzata.

Viene nominato Commissario nel 2004 ed assegnato la Questura di Rovigo dove ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale. Cinque anni dopo, prende servizio a Bologna presso il VII Reparto Mobile.

La sua carriera si è consolidata a Napoli, dove è stato dirigente della Sezione Falchi e successivamente Vice Dirigente e poi Dirigente della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile.

Prima di arrivare a Isernia, ha diretto la Squadra Mobile di Perugia e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Campania, Molise e Basilicata.

Il Questore e i colleghi della Questura hanno espresso al dott. Boiano i migliori auguri di buon lavoro.

