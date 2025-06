Officine Cromatiche – Il 7 giugno 2025 a Isernia la premiazione del 9° Concorso Fotografico Nazionale “Città di Isernia”

Una manifestazione che si conferma fiore all’occhiello nel panorama artistico e culturale del capoluogo pentro. Ospite d’onore il fotoreporter Fabio Moscatelli tra scatti d’autore ed emozioni oltre lo stigma della diversità.



2279 fotografie e 212 partecipanti provenienti da 18 regioni d’Italia (dalla Toscana il più alto numero di fotografi): la 9^ edizione del Concorso Fotografico Nazionale “Città di Isernia”, organizzato dall’associazione fotografica isernina “Officine Cromatiche”, conquista consensi anno dopo anno confermandosi uno degli eventi di punta nel panorama artistico e culturale del capoluogo pentro.



La giuria composta da Franca Cauti, Romano Visci e Giovanni Sarrocco per la FIAF, Antonio Buzzelli e Rossella Poggiali per la UIF si è riunita gli scorsi 10 e 11 maggio 2025 ad Isernia per decretare foto ammesse e premiate per ciascuna categoria, nonché i Premi Speciali della Giuria e il Miglior Autore del Concorso. Tre le sezioni: Tema Obbligato “Ombre”, Tema Libero “Colore”, Tema Libero “Bianco e Nero”.



La cerimonia di premiazione è in programma sabato 7 giugno 2025, alle 16.30, nel foyer dell’Auditorium “10 Settembre 1943” di Isernia in Corso Risorgimento n. 221 e vedrà la partecipazione come ospite d’onore del fotografo di reportage sociale Fabio Moscatelli che dialogherà con i presenti sul tema “Gli ultimi” analizzando cosa accade quando un fotografo decide di varcare quella soglia invisibile che separa il

pregiudizio dalla realtà. “La fotografia sociale” – spiega Fabio Moscatelli – “mi ha portato ad interessarmi ed a raccontare argomenti molto diversi tra loro: dal mondo della disabilità alla disamina di territori complicati come le periferie passando attraverso storie frammentate di vite difficili. Ogni progetto fotografico è nato dall’esigenza di rompere gli stigmi e superare le etichette imposte ai cosiddetti ‘ultimi”, ovvero quelle persone che spesso la società relega ai margini, restituendo una narrazione autentica ed intima”.

Il Concorso Fotografico Nazionale “Città di Isernia” si avvale del patrocinio della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), della UIF (Unione Italiana Fotoamatori), dell’Assessorato al Turismo della Regione Molise nell’ambito del progetto “Turismo è Cultura”, della Provincia di Isernia, del Comune di Isernia e dalla Pro loco di Isernia con la collaborazione della Cooperativa “L.A.I” per la

realizzazione completamente artigianale delle targhe per i premi assegnati e dell’Associazione Sm’Art di Antonio Pallotta. La manifestazione sarà trasmessa in diretta dall’emittente radio isernina Disisradio.

Biografia di Fabio Moscatelli

Nato a Roma, vive nella sua città natale. Inizia a fotografare a 25 anni come assistente di studio e cerimonia, per poi avvicinarsi alla fotografia di reportage sociale ed etnologico.

Consegue il primo attestato in Reportage presso la Graffiti di Roma. Nel 2012 vince il secondo premio della borsa di studio intitolata a Rolando Fava e, sempre nello stesso anno, la Scuola Romana di Fotografia gli assegna, dopo aver presentato il progetto “Fronte del

Porto“, una borsa di studio per un Master di Reportage. Nel 2014 partecipa alla realizzazione della campagna fotografica “Chiedilo a Loro” per la CEI. Ha pubblicato su varie testate nazionali ed internazionali e realizzato lavori per il sociale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra i suoi progetti fotografici sono editi: “Gioele Il Mondo Fuori” (8 anni con un ragazzo autistico – 2018), “Nostos” (un viaggio tra memoria e tragedia del terremoto – 2020), “Qui Vive Jeeg” (una diversa narrazione su Torbellamonaca – 2025). È docente presso Officine Fotografiche ed insegnante di storytelling ed editing fotografico.

Co-fondatore dell’ETS Frame For Life di cui è Direttore Artistico. Nel 2025 ha contribuito a realizzare il Festival di Fotografia Periferie Urbane a Torbellamonaca.