Nuovo riconoscimento al Centro Epilessia Neuromed: Centro di III Livello ad indirizzo chirurgico

Il Centro per la Chirurgia dell’Epilessia dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), attivo da più di

vent’anni, ha ottenuto recentemente dalla Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) il riconoscimento di ‘Centro ad indirizzo Chirurgico di III Livello.



L’Unità Operativa è principalmente dedicata allo studio e alla cura delle Epilessie farmaco-

resistenti, quelle cioè che non rispondono adeguatamente alle cure farmacologiche e necessitano, pertanto, di essere valutate in ottica chirurgica. All’interno di questa U.O. vi opera personale specializzato che dispone delle competenze, delle attrezzature e dei presìdi necessari alla adeguata presa in carico globale della persona con Epilessia.



Un Centro LICE di III Livello ad indirizzo Chirurgico, come il Centro Neuromed, possiede le

capacità di seguire un elevato numero di persone con Epilessia e il personale che vi opera ha

competenze epilettologiche e neurologiche nonché chirurgiche di alto livello, in grado di offrire il

trattamento chirurgico dopo indagini non invasive o invasive attraverso una presa in carico

multidisciplinare. Il Centro Neuromed svolge anche attività formativa e intensa attività di ricerca.



“Ci lusinga apprendere che la Lega Italiana contro l’Epilessia abbia giudicato il nostro Centro

come avente le caratteristiche per poter gestire al meglio e nella sua complessità una persona con Epilessia – commenta Giancarlo di Gennaro, neurologo responsabile del Centro per la Chirurgia dell’Epilessia Neuromed – Chi si rivolge a noi è seguito in maniera multidisciplinare. Il nostro è un Centro ad indirizzo chirurgico per cui curiamo essenzialmente le epilessie farmacoresistenti cioè quelle forme che, non rispondendo in maniera adeguata ai farmaci anticrisi oggi disponibili, meritano un approfondimento per considerare la possibilità di proseguire con un trattamento neurochirurgico.



L’Epilessia è una condizione neurologica che oggi può essere curata nella stragrande maggioranza dei casi – continua Di Gennaro – Esiste però talora una problematica sociale legata a questa condizione. Dobbiamo dire che in alcune realtà socio-culturali l’epilessia è ancora stigmatizzata ed è vista come qualcosa di poco conosciuto e discriminatorio. Occorre quindi lavorare dal punto di vista educativo e sociale proprio per diffondere le conoscenze su questa condizione per abbattere le barriere di pregiudizio con cui ancora devono confrontarsi le persone con epilessia e le loro famiglie”.

L’IRCCS Neuromed

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Neuromed di Pozzilli (IS)

rappresenta un punto di riferimento a livello italiano ed internazionale per la ricerca e la terapia

nel campo delle malattie che colpiscono il sistema nervoso. Un centro in cui i medici, i ricercatori, il personale e gli stessi pazienti formano una alleanza rivolta a garantire il miglior livello di assistenza possibile e cure all’avanguardia, guidate dagli sviluppi scientifici più avanzati.