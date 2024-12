Nuovo finanziamento Telethon alla Fondazione Neuromed per la ricerca sulla malattia di Huntington

Un approccio innovativo per sviluppare nuove terapie contro questa grave patologia

Fondazione Telethon ha annunciato ieri mattina i vincitori del quarto round del bando Multi-

round, con oltre 200 mila euro assegnati al Molise e un totale di 6,35 milioni di euro destinati alla

ricerca sulle malattie genetiche rare in tutta Italia. Tra i progetti selezionati, spicca quello della

Fondazione Neuromed, nell’ambito del quale il Laboratorio di Neurogenetica e Malattie Rare

approfondirà lo studio della malattia di Huntington, una patologia neurodegenerativa ereditaria

ancora priva di una cura.

La malattia di Huntington causa una progressiva degenerazione di aree specifiche del cervello, con

un impatto severo sulla capacità di muoversi, parlare e pensare, oltre a comportare gravi disturbi

psichiatrici. Studi precedenti condotti dal gruppo di ricerca hanno dimostrato che nei pazienti affetti

i livelli di uno zucchero fondamentale, l’acido sialico, e delle molecole a esso associate risultano

alterati, con effetti dannosi sulle funzioni cerebrali. “Grazie al precedente finanziamento Telethon –

spiega il dottor Vittorio Maglione, del Laboratorio di Neurogenetica e Malattie Rare – abbiamo

approfondito il ruolo dell’acido sialico, uno zucchero che si associa a molecole fondamentali per lo

sviluppo del cervello e per il suo corretto funzionamento. I nostri studi hanno già evidenziato come

i meccanismi molecolari che regolano la produzione di alcune di queste molecole siano alterati nel

cervello di modelli animali di malattia di Huntington e nei tessuti dei pazienti. Inoltre, le analisi che

abbiamo condotto nei modelli animali hanno mostrato che queste alterazioni possono contribuire

alla patogenesi e alla progressione della malattia. L’obiettivo del nuovo progetto finanziato dalla

Fondazione Telethon è quello di utilizzare proprio le alterazioni come bersaglio molecolare per lo

sviluppo di nuovi ed efficaci trattamenti per la malattia”.

La ricerca, attraverso un approccio multidisciplinare e tecnologicamente avanzato, utilizzerà diversi

modelli sperimentali, comprese cellule derivate dai pazienti, con l’obiettivo di ripristinare i livelli

normali delle molecole alterate e prevenire i danni cerebrali. I risultati potrebbero rappresentare un

importante passo avanti nella comprensione dei meccanismi alla base della patologia e favorire lo

sviluppo di strategie terapeutiche più efficaci.

“La natura ereditaria di questa patologia – dice la dottoressa Alba Di Pardo, specialista in Genetica

Medica e ricercatrice dello stesso laboratorio – sottolinea come la complessità della malattia di

Huntington non si limiti all’aspetto clinico, ma implichi un impatto devastante anche sulle famiglie

che affrontano il rischio di trasmissione del gene mutato alle future generazioni. Il ricercatore, in

questo contesto, ha un ruolo fondamentale non solo nello sviluppo di terapie e strategie

diagnostiche, ma anche nel fornire un supporto scientifico ai pazienti e alle loro famiglie e nel

creare con loro un legame empatico. La vicinanza umana e il supporto psicologico, insieme a una

comunicazione chiara sui progressi della ricerca, sono essenziali per aiutare le famiglie a gestire le

sfide quotidiane e a sperare in un futuro migliore, facendo sentire il paziente al centro di un

percorso di cura integrato e comprensivo”.

Questo nuovo finanziamento Telethon rappresenta non solo un riconoscimento della qualità della

ricerca svolta presso Neuromed, ma anche un’importante occasione per continuare a sviluppare

strategie innovative contro una delle malattie genetiche più complesse. Grazie al sostegno della

Fondazione Telethon, che si avvale di un rigoroso processo di selezione basato sul metodo della

peer review internazionale, la ricerca scientifica può progredire offrendo nuove speranze concrete

alle persone affette da malattie rare e alle loro famiglie.