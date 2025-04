“MusicaMentis, festival della musica scolastica inclusiva 2025”, concerto ad Isernia

Martedì 29 aprile, nell’Auditorium “10 Settembre 1943” di Isernia, è in programma il Concerto dell’Orchestra Scolastica Regionale del Molise all’interno dell’evento intitolato “MusicaMentis, festival della musica scolastica inclusiva 2025”. L’iniziativa, che coinvolgerà studenti provenienti da tutto il Molise, è promossa dall’USR Molise, da Kimos Onlus ed è organizzata in collaborazione con il Comune di Isernia, le Scuole Polo ad orientamento artistico del Molise e Fondazione Telethon. Il concerto si terrà alle ore 17.30, con entrata in sala alle 17:00 (mentre alle 10:00 è previsto un matinée con le scuole del territorio). L’intero ricavato sarà devoluto a Fondazione Telethon per la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare. Per partecipare, è possibile effettuare una donazione al link:https://form.typeform.com/to/THSFHElAoppure direttamente al botteghino dell’Auditorium a partire dalle 16.30.

