Monteroduni/ Anziani minacciati e rapinati in casa

Paura in Molise per la raffica di furti in appartamenti, a volte pericolosamente commessi con gli inquilini in casa.

L’ultimo caso a Monteroduni: sarebbero stati rapinati in casa due coniugi novantenni. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 5mila euro, ma maggiore è la paura per la gravità del fatto, visto che gli stessi avrebbero subito minacce da due malviventi, intrufolatisi in camera da letto, per farsi consegnare denaro e oggetti preziosi.

Sono in corso le indagini a cura i Carabinieri.

Foto di repertorio