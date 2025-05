Montaquila celebra la 42ª Festa della Frittata: un connubio di tradizione, gusto e comunità

Il 24 e 25 maggio 2025, Montaquila (IS) si prepara ad accogliere la 42ª edizione della Festa della Frittata, evento che da oltre quattro decenni rappresenta un simbolo della cultura gastronomica e delle tradizioni dell’Alta Valle del Volturno.

Organizzata dall’Associazione Montis Aquilis APS, la manifestazione è oggi un punto di riferimento regionale e nazionale per chi desidera immergersi nell’autenticità del territorio molisano, tra sapori, convivialità e identità locale.

La Regina Frittata: un’opera culinaria da Guinness dei Primati

Protagonista assoluta dell’evento è la “Regina Frittata”, una maxi frittata da record realizzata quest’anno con 1.987 uova, salumi locali, formaggi e profumate erbe spontanee molisane. La sua preparazione è una celebrazione collettiva, un momento che unisce volontari, residenti, associazioni e visitatori in un rito comunitario che conserva il fascino del passato.

Cotta in una gigantesca padella per oltre sei ore, la frittata raggiunge un peso superiore ai 100 kg. Dopo la preparazione, viene portata in corteo per le vie del borgo tra musica, folklore, costumi d’epoca e applausi del pubblico, diventando un simbolo vivente della cultura gastronomica molisana.

La Festa e la Frittata Montaquilana da anni attirano l’attenzione di migliaia di visitatori e di tanti esperti del settore culinario ma anche di turismo lento e naturalistico e delle tradizioni popolari.

Tra le tante, ultima in ordine di tempo, la prestigiosa rivista culinaria italiana “Il Gambero Rosso”, ha dedicato due giorni alla celebrazione di una ricetta che, depositata nel 2005 presso la Camera di Commercio di Isernia e codificata dall’Accademia Italiana della Cucina, è registrata con il marchio De.Co. dal 25 giugno 2019.

Un programma ricco e coinvolgente

La Festa della Frittata propone un ricco calendario di appuntamenti che intrecciano cibo, cultura, arte e intrattenimento per tutte le età. Tra i momenti più attesi:

Degustazioni di specialità locali con stand dedicati alla degustazione della famosa Frittata

Spettacoli folkloristici e concerti dal vivo.

Laboratori creativi per bambini e adulti.

Mostre, stand tematici e visite guidate nel borgo.

Informazioni utili

La manifestazione si svolgerà in Piazza Dante Alighieri, cuore pulsante di Montaquila.

Per orientarsi durante l’evento sarà disponibile anche l’Ovo Leggenda, una speciale mappa interattiva con punti di interesse e orari.

Per aggiornamenti e prenotazioni:

Sito web: www.festadellafrittata.it

Facebook: /associazionemontisaquilis

Instagram: @associazionemontisaquilis

Email: info@festadellafrittata.it

Telefono: +39 366 366 1916

Comunicato stampa APS Montis Aquilis 19/05/2025

42^ Festa della Frittata di Montaquila

Organizzazione: Associazione Culturale Montis Aquilis | montisaquilisaps@gmail.com

Montaquila celebra la 42ª Festa della Frittata: un connubio di tradizione, gusto e comunità

Il 24 e 25 maggio 2025, Montaquila (IS) si prepara ad accogliere la 42ª edizione della Festa della Frittata, evento che da oltre quattro decenni rappresenta un simbolo della cultura gastronomica e delle tradizioni dell’Alta Valle del Volturno.

Organizzata dall’Associazione Montis Aquilis APS, la manifestazione è oggi un punto di riferimento regionale e nazionale per chi desidera immergersi nell’autenticità del territorio molisano, tra sapori, convivialità e identità locale.

La Regina Frittata: un’opera culinaria da Guinness dei Primati

Protagonista assoluta dell’evento è la “Regina Frittata”, una maxi frittata da record realizzata quest’anno con 1.987 uova, salumi locali, formaggi e profumate erbe spontanee molisane. La sua preparazione è una celebrazione collettiva, un momento che unisce volontari, residenti, associazioni e visitatori in un rito comunitario che conserva il fascino del passato.

Cotta in una gigantesca padella per oltre sei ore, la frittata raggiunge un peso superiore ai 100 kg. Dopo la preparazione, viene portata in corteo per le vie del borgo tra musica, folklore, costumi d’epoca e applausi del pubblico, diventando un simbolo vivente della cultura gastronomica molisana.

La Festa e la Frittata Montaquilana da anni attirano l’attenzione di migliaia di visitatori e di tanti esperti del settore culinario ma anche di turismo lento e naturalistico e delle tradizioni popolari.

Tra le tante, ultima in ordine di tempo, la prestigiosa rivista culinaria italiana “Il Gambero Rosso”, ha dedicato due giorni alla celebrazione di una ricetta che, depositata nel 2005 presso la Camera di Commercio di Isernia e codificata dall’Accademia Italiana della Cucina, è registrata con il marchio De.Co. dal 25 giugno 2019.

Un programma ricco e coinvolgente

La Festa della Frittata propone un ricco calendario di appuntamenti che intrecciano cibo, cultura, arte e intrattenimento per tutte le età. Tra i momenti più attesi:

Degustazioni di specialità locali con stand dedicati alla degustazione della famosa Frittata

Spettacoli folkloristici e concerti dal vivo.

Laboratori creativi per bambini e adulti.

Mostre, stand tematici e visite guidate nel borgo.

Informazioni utili

La manifestazione si svolgerà in Piazza Dante Alighieri, cuore pulsante di Montaquila.

Per orientarsi durante l’evento sarà disponibile anche l’Ovo Leggenda, una speciale mappa interattiva con punti di interesse e orari.

Per aggiornamenti e prenotazioni:

Sito web: www.festadellafrittata.it

Facebook: /associazionemontisaquilis

Instagram: @associazionemontisaquilis

Email: info@festadellafrittata.it

Telefono: +39 366 366 1916

PROGRAMMA

Sabato 24 maggio

Ore 11:00 – Apertura della manifestazione e inaugurazione del Museo della Frittata nel borgo.

Ore 11:30 – Dibattito: “Il Paese e noi. Il peso del partire, la fatica dell’abitare” a cura del CISAV con interventi musicali di Camillo Faraone.

Ore 13:00 – Pranzo in piazza (prenotazione consigliata tramite QR code).

Ore 15:30 – Inizio della preparazione della Frittata Regina da 1987 uova.

Ore 16:00 – Laboratorio FRITTARTE per bambini (5–12 anni) – iscrizione obbligatoria.

Ore 18:00 – Laboratorio FRITTARTE per adulti – iscrizione obbligatoria.

Ore 21:00 – Concerto: HerniCantus – Banda Larga.

A seguire: Live DJ set con Moreno Sword.

Ore 23:00 – Ultimazione e presentazione ufficiale della Frittata Regina.

Durante tutta la giornata:

Visite guidate nel borgo e al Museo della Frittata.

Domenica 25 maggio

Ore 11:00 – Apertura degli stand gastronomici.

Ore 13:00 – Pranzo in piazza (prenotazione consigliata), con intrattenimento musicale del gruppo itinerante BiFolk Veroli.

Ore 16:00 – GIROFRITTATA: corteo per le vie del paese con la Frittata Regina, figuranti in costume e accompagnamento musicale del gruppo folk “Ru Maccature”.

Ore 18:30 – Taglio e distribuzione della Frittata Regina in Piazza Dante Alighieri.

Ore 21:00 – Concerto dei Radici Popolari.

Anche domenica:

Visite nel borgo e al Museo della Frittata.

Sabato 31 maggio