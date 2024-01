Dopo una lunga malattia è venuto a mancare, questa mattina, in una struttura clinica, Gino Di Iorio, 72 anni, patron e dirigente della Molisia, una delle più importanti e innovative industrie di bibite e acque minerali, conosciuta non solo in tutta la regione, ma anche al di fuori dei confini molisani. I funerali si terranno domani a Frosolone.