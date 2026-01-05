Lotto, doppietta da 24mila euro in Molise

Festeggia il Molise con una doppietta da quasi 24mila euro nelle estrazioni del Lotto di sabato 3 gennaio: come riporta Agipronews, un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli regalano 14mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita della Strada Provinciale Fossaltina a Fossalto, in provincia di Campobasso. A questi si aggiungono oltre 9mila euro a Cerro al Volturno, in provincia di Isernia, presso un esercizio di Via Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,7 milioni di euro, per un totale di 11,4 milioni di euro da inizio 2026.
Commenti Facebook