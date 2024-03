Esulta il Molise grazie al Lotto. Nel concorso di martedì 12 marzo, riporta Agipronews, a Castelpetroso, in provincia di Isernia, è stata vinta la somma più alta di giornata: 50.596 euro con una giocata di appena 5 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 258,8 milioni di euro dall’inizio dell’anno.