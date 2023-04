Melissa Galante, di San Pietro Avellana (IS), oggi, a Roma, ha raggiunto un importante traguardo. Si è laureata in Economia e Management all’Università di Tor Vergata, con una votazione di 110/110 con lode. Gli auguri e le congratulazioni di papà Gioacchino, di mamma Luciana, delle sorelle, di tutti i parenti, e degli amici Aida e Lorenzo. Un orgoglio per tutti!