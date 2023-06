La Cipolla Bianca di Isernia al centro del menù narrativo, tra ricette della tradizione, letteratura e innovazione

CASA PLEIADI Centro Culturale Enogastronomico presenterà ad Isernia il primo menù narrativo, tutto incentrato sulla cipolla bianca di Isernia, in occasione della prima Festa della Cipolla, che si tiene oggi 29 giugno e domani 30 giugno presso Piazza Andrea di Isernia, organizzata dal Comitato Centro Storico di Isernia con la collaborazione della Federazione Italiana Cuochi e l’Associazione Cipolla Bianca di Isernia.

Casa Pleiadi si trova nel centro storico di Sant’Agapito (IS), in via Manzoni 18, e presenta una osteria rurale di 30 posti e un laboratorio di trasformazione di materie prime agricole, i cui prodotti vengono sia utilizzati in cucina, sia commercializzati. La proposta enogastronomica è stagionale e territoriale, e si adatta bene alle esigenze dietetiche speciali.

Casa Pleiadi nasce da un’idea imprenditoriale innovativa che punta alla valorizzazione del cibo molisano attraverso la tracciabilità narrativa e la produzione di contenuti culturali dedicati. La collaborazione con artisti e creativi permette di creare uno storytelling del territorio nuovo, emozionale e coinvolgente. Il menù narrativo sulla cipolla ne è un esempio: sei portate a base di cipolla bianca di Isernia, abbinate a sei puntate del podcast letterario di Davide Ricchiuti “Metamorfosi della cipolla. Indagini tra ortaggi e letteratura”. Il menù narrativo è stato creato per amplificare l’esperienza culinaria, attraverso il racconto e la letteratura. Esso è così composto:

· ZUPPA DI CIPOLLE – Pablo Neruda

· FRITTATA E PANZANELLA – Wisława Szymborska

· FORMAGGIO E COMPOSTA – Fëdor Dostoevskij

· CACIO E OVA IN CESTO DI CIPOLLA – Günter Grass

· TAGLIERINI CIPOLLA E TINTILIA – Giovanni Boccaccio

· ARROSTO DI MAIALE – Le leggi della stupidità

All’interno dell’area espositiva della Festa della Cipolla, Casa Pleiadi allestirà uno stand per presentare i prodotti del proprio laboratorio artigianale come le composte di cipolla, l’harissa di talli d’aglio e le zuppe di legumi antichi. Inoltre, organizzerà una degustazione-ascolto in cui si potrà assaggiare la zuppa di cipolle e nel mentre ascoltare il primo episodio del podcast in cui Davide Ricchiuti racconta e legge l’”Ode alla Cipolla” di Pablo Neruda.

“La nostra zuppa di cipolle è fatta da un crostino di pane di grano tenero di Solina, una varietà molto antica e connotativa del nostro territorio, che acquistiamo dall’Azienda Agricola Orlando Mercede di Agnone. Arricchiamo il crostino con del caciocavallo stagionato, prodotto a Miranda dal Caseificio Santa Lucia, e lo irroriamo di zuppa di cipolla bianca di Isernia prodotta dalla Cooperativa LAI e dall’Associazione Cipolla Bianca di Isernia”, spiega il cuoco Agapito Di Pilla. “Attorno a Casa Pleiadi stiamo costruendo una micro-filiera locale, avvalendoci delle eccellenti aziende agricole e vinicole molisane vicine a noi (Bojano, Monteroduni, Miranda, Agnone etc.) e che abbiamo selezionato sulla base di una condivisione di intenti: sostenibilità, recupero delle coltivazioni autoctone, riduzione degli sprechi. I nostri clienti sanno da dove vengono le materie prime che utilizziamo e chi le produce, e questo ci aiuta a stimolare una maggiore sensibilità ai temi del legame tra cibo e territorio”.

Per sapere di più su Casa Pleiadi è possibile visitare il sito www.casapleiadi.com o la pagina Facebook www.facebook.com/casapleiadi. Per prenotazioni contattare 3385910571.