ITALEA Molise si presenta: evento di lancio ad Agnone

Fiorisce nella splendida location di Agnone l’iniziativa locale inserita nel più ampio quadro di

“ITALEA”, il progetto nazionale promosso e attuato dal Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale (MAECI) con l’intento di attrarre italiani all’estero e italo-discendenti desiderosi di scoprire le terre e le tradizioni dei propri antenati.



Pronta a partire l’ETS Rewind Molise, l’associazione locale che sotto il nome di “ITALEA Molise”,

brand regionale di progetto, porterà avanti la promozione e lo sviluppo del Turismo delle Radici nel territorio molisano seguendo la filosofia, l’etica e i valori che ispirano e muovono il progetto

ministeriale.



Da Terra di Partenze a Terra di Ritorni: questo l’obiettivo perseguito dal team ITALEA Molise che, in forte sinergia con gli attori locali, si propone di costruire e promuovere un’offerta turistica integrata, completamente dedicata ai molisani nel mondo e ai loro discenti. Una gamma di servizi personalizzati e itinerari su misura, pensati per coinvolgere il Viaggiatore delle Radici in un percorso fisico ed emozionale di riscoperta delle proprie origini in terra molisana.



Punto sinergico dell’evento, fiancheggiati dalle Istituzioni molisane e dal Coordinamento Regionale del MAECI, la presentazione del fitto reticolo di attività perseguite da Italea Molise per mettere in rete la bellezza e l’unicità del territorio molisano: il nuovo portale italeamolise.com, Italea Card e i Laboratori delle Radici saranno alcune delle iniziative al centro della strategia di crescita e di resilienza per il Molise nel 2024 – Anno delle Radici Italiane nel Mondo.