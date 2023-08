Al ‘Veneziale’ di Isernia ì sono state sospese le attività ambulatoriali di Cardiologia. Le prenotazioni già fissate sono state rinviate. La causa sta nella mancanza di personale medico, pur non essendoci problemi per parte tecnico-infermieristica. In attivo al momento ci sono solo due cardiologi, in attesa che rientrino gli altri sono state sospese le attività ambulatoriali.