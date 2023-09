Atti di violenza in pieno centro ad Isernia, per una rissa nella struttura d’accoglienza situata in pieno centro.

I residenti hanno chiamato sul posto le forze dell’ordine. Tempestivamente sono arrivati Polizia e Carabinieri che hanno impiegato diverso tempo per riportare ordine e calma.

Probabile una denuncia all’autorita’ giudiziaria.

foto di repertorio