Isernia ospita la mostra nazionale “La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’ Italia antica”

Nata da un ‘iniziativa della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, la mostra “La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’ Italia antica” coinvolge le Direzione Regionali Musei di Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia e Sardegna e il Parco Archeologico di Pompei, raccontando la storia del gioiello nell’ Italia dalla preistoria al medioevo. Centinaia di opere in prestito mettono in rete, per la prima volta con una mostra, i musei nazionali italiani, nell’ambito del Sistema Museale Nazionale.



Dopo essere stata per sette mesi al Museo “G.A. Sanna “di Sassari, la mostra arriva ora in Molise dove rimarrà fine a settembre per poi riprendere a girare il sud Italia.



In Molise verrà allestita e ospitata, a cura del Parco Archeologico di Sepino – Direzione Regionale Musei Molise, al Museo Archeologico di Santa Maria delle monache, in Corso Marcelli 42 a Isernia, dove si terrà l’inaugurazione venerdì 8 marzo alle ore 16:30. La mostra, visitabile negli orari di apertura del museo, rimarrà allestita fino all’ 8 settembre 2024.