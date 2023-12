Isernia/Furto di PC nella scuola elementare: la Squadra Mobile recupera la refurtiva e denuncia i responsabili

Nei giorni scorsi, a Isernia, nella scuola primaria dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco

di via Umbria, tre malviventi, infrangendo il vetro di una porta secondaria, si erano introdotti

nell’edificio impossessandosi di 5 pc portatili, utilizzati per il sostegno didattico ai bambini con

disabilità.

La scoperta del furto, avvenuta il giorno seguente, ha attivato l’intervento delle pattuglie della

Polizia di Stato per un primo sopralluogo e per la constatazione di quando accaduto.

Immediatamente sono state avviate attività di indagine da parte della Squadra Mobile, che

hanno consentito di raccogliere importanti indizi che hanno portato gli investigatori

all’individuazione dei responsabili. Il furto, maturato in un contesto di criminalità diffusa, era

finalizzato a consentire agli autori l’acquisto di sostanze stupefacenti. I poliziotti sono riusciti ad

individuare il luogo di ricettazione dei pc: si tratta di un esercizio commerciale di vendita di

materiale elettrico ubicato a Castel Volturno.

Attivando le necessarie interlocuzioni info-investigative con il Commissariato di Polizia di Castel

Volturno e dopo aver chiesto e ottenuto con estrema sollecitudine un decreto di perquisizione

locale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, gli agenti della Mobile di

Isernia, insieme ai colleghi del Commissariato si sono recati, alcuni giorni fa, nel negozio luogo

di ricettazione, il cui titolare ha consegnato i pc rubati, che sono stati immediatamente restituiti

al dirigente dell’ istituto scolastico.

I tre presunti autori del furto sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto

aggravato in concorso, mentre il titolare del negozio è stato deferito per il reato di ricettazione.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati potranno far valere le

loro ragioni difensive innanzi all’Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice di Procedura Penale.