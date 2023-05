Isernia/ EffeLab: quando la passione per la moda diventa impresa

L’imprenditoria creativa è costantemente alla ricerca di nuove opportunità per unire la passione, la determinazione e le competenze al fine di creare un’impresa di successo. Le fondatrici di EffeLab, Liliana e Francesca, incarnano questo spirito imprenditoriale in maniera esemplare. Le due giovani imprenditrici, grazie alla loro passione per la moda, hanno deciso, un anno fa, di creare ed aprire una boutique di abbigliamento e accessori di tendenza ad Isernia.

Ma ciò che rende la loro storia di successo ancora più esemplare è la volontà di condividere il loro percorso con altre realtà locali per valorizzare le eccellenze del proprio territorio.

In occasione del primo anniversario, Liliana e Francesca, hanno organizzato un evento esclusivo nella loro boutique per ringraziare le clienti.

L’evento ha visto la partecipazione di personalità dell’imprenditoria locale, tra cui l’artista Serenella Gregorio, la ditta di liquori Passaré e la creatrice di accessori all’uncinetto Gloria Daniele. Questa sinergia ha permesso a EffeLab di creare una rete di contatti e di relazioni che ha contribuito alla crescita e al consolidamento del brand sul territorio.

Ad un anno dall’apertura EffeLab è diventato un punto di riferimento, ha portato in città un’esperienza di shopping autentica e innovativa.

La loro idea ha avuto successo grazie alla forte determinazione e all’impegno costante nel lavorare per creare una boutique unica e in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente. Le giovani imprenditrici hanno saputo valorizzare la loro esperienza e la loro passione per il fashion, selezionando con cura solo i migliori brand di abbigliamento e accessori, creando un’offerta originale e personalizzata.

EffeLab rappresenta un esempio tangibile di come la moda possa diventare un motore di sviluppo economico e culturale per il territorio.