Isernia/ Dimissioni del dott. Rispoli, l’avv. Iacovino: “I molisani perdono l’opportunità di adeguate cure!”

Ancora grandi problemi di personale per la sanità molisana in una situazione che non può non avere contraccolpi all’interno del sistema dell’assistenza per la popolazione. Ultima in ordine di tempo arriva la notizia delle dimissioni del dott. Ettore Rispoli per giusta causa.

Primo ad intervenire sull’argomento l’avvocato Vincenzo Iacovino che così commenta il fatto sulle sue pagine social.

“La Asrem perde un altro bravo medico e i molisani l’opportunità di adeguate cure! -dice in premessa- il dott. Ettore Rispoli si è dimesso per giusta causa! La sofferta decisione interviene dopo una serie di inadempienze eccepite dal medico alla Asrem”.

Iacovino poi procede ad elencarle

“Secondo il medico: – dal 1’ gennaio 2023 è stata disposta la chiusura dell’attività ambulatoriale presso il P.O. di Isernia;

– sempre da tale data vi è assenza assoluta di infermieri;

– vi è stato il mancato approvvigionamento di materiale sanitario;

– vi è stata una riduzione delle sedute operatorie;

– c’è stato un impedimento per il sanitario alle sedute operatorie per patologie benigne.

Il Sanitario, esausto e mortificato, lascia la Asrem per non aver potuto svolgere correttamente le sue funzioni e mansioni – continua l’avvocato – riservandosi ogni azione a tutela della sua immagine e della sua professionalità”.

Nuove grane quindi per l’ente sanitario e nuovi problemi per le cure a carico della popolazione molisana; adesso questa tegola si abbatte sulla sanità regionale in una situazione già di per sé poco rosea.

“Servono interventi urgenti e immediati – conclude Iacovino – che pongano fine a questo stato di fatto vergognoso, umiliante e mortificante”.