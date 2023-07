Isernia/Controlli per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio, 4 persone fermate e denunciate

A Isernia i carabinieri negli scorsi giorni sono intervenuti con servizi mirati per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Sono diversi i risultati ottenuti dagli uomini dell’Arma.

– presso un noto bar cittadino, hanno fermato un giovane con oltre 12 grammi di hashish, nascosti sia addosso che in casa – ritrovati a seguito di persquisizione personale estesa poi al domicilio. I carabinieri hanno trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione. Il ragazzo è stato denunciato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

-sempre a Isernia, i militari hanno individuato, perquisito e segnalato una coppia di giovani trovata in possesso di cocaina avvolta nel cellophane. I militari li hanno ‘pizzicati’ mentre si aggiravano in una zona nota ai fini dello spaccio.

Infine, un soggetto di origini straniere è stato sorpreso in due episodi distinti, nell’arco di un mese, a fare uso di hashish. Nel primo caso, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione nei pressi della stazione ferroviaria e trovato in possesso di un discreto quantitativo di stupefacente, detenuto per uso personale. Nella seconda circostanza, invece, trovandosi in un parco cittadino, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi dell’involucro contenente la sostanza, gettandolo in un cespuglio. Tentativo valso a poco, perché lo stupefacente è stato recuperato e sequestrato dai carabinieri. In entrambi i casi, i militari, dopo aver identificato il soggetto, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e, una volta portato in caserma, hanno sequestrato la droga e contestato la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.