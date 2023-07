Isernia/Cerimonia di consegna degli attestati del corso di tombolo

Si è tenuta presso il Borgo del Merletto al centro storico di Isernia, la cerimonia di

consegna degli attestati di partecipazione al primo corso di Tombolo a fuselli organizzato

dall’Associazione di promozione sociale “Il merletto di Isernia. L’Arte nelle mani”.



Alla cerimonia hanno partecipato anche il Presidente della Provincia, Alfredo Ricci, e il consigliere provinciale Raimondo Fabrizio. Il corso di tombolo, infatti, a partire dallo scorso mese di aprile, si è tenuto presso la Biblioteca Provinciale Mommsen di Isernia e ha visto impegnati ben 15 corsisti, di tutte le età, provenienti da tutto il Molise.



“L’associazione delle merlettaie sta svolgendo un’opera veramente meritoria perché attraverso la sua attività tutela, valorizza e rilancia una tradizione, quella del Tombolo di Isernia, che è un

brand per la città di Isernia e per l’intera provincia – queste le parole del Presidente Ricci al

termine della cerimonia.

Iniziative come il primo corso di tombolo consentono di tramandare con passione e dedizione questa preziosa arte alle nuove generazioni: vedere le due bambine-corsiste impegnate tutte le settimane ad apprendere l’arte del merletto, nella nostra biblioteca, è stata una grande emozione e ci ha riempito di orgoglio per aver contribuito nel nostro piccolo alla realizzazione del corso.



“L’iniziativa del Borgo del Merletto, inoltre, costituisce un’occasione di promozione turistica del

territorio, per questo va sostenuta ad ogni livello istituzionale – ha continuato Ricci. Come

Provincia, al momento, possiamo impegnarci continuando a garantire la location per

l’organizzazione del corso e confermando ogni vicinanza possibile alle numerose iniziative che le merlettaie sapranno mettere in campo. A loro va il grazie di cuore per l’amore che mettono in tutto ciò che fanno”.